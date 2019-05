Menos de um mês para os jogos Africanos de Praia

15/05/2019 23:58 - Modificado em 15/05/2019 23:58

A realização do maior evento desportivo a acontecer em Cabo Verde, “Sal 2019” está na reta final dos preparativos para o seu arranque que acontece de 14 e termina a 23 de Junho. A cerimónia acontecerá no dia 16 de Maio na Cidade de Santa Maria.

Faltam menos de 30 dias para o maior evento desportivo a acontecer em Cabo Verde, os Jogos Africanos de Praia contarão com uma comitiva de cerca de 1000 atletas representando os 54 países de África em 11 modalidades destintas a serem disputadas, na praia de Santa Maria, ilha do Sal.

Entre eles, o Teqball que foi anunciado como parte do programa, com uma participação especial do antigo jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho.

Para jogar isto, o Teqball, precisa de mesa semelhante à do ping-pong e uma bola de futebol. Mais nada. Ou melhor, falta outra coisa: que a mesa seja côncava nas extremidades.

Sal 2019 será palco da Taça Africana de Teqball, um torneio de duplas compostas por 12 equipas, incluindo os convidados especiais Ronaldinho e a parceira de dupla Natália Guitler, representando o Brasil. O par participará apenas das etapas do grupo, como parte de uma equipa de demonstração para impulsionar esta modalidade em crescimento.

Atletas africanos já demonstraram seu talento e habilidade com fortes atuações noutros eventos internacionais do Teqball, incluindo a 2º Mundial de Teqball, em Reims, na França, no ano passado.

A Taça Africana de Teqball de Praia será disputada por equipas da Tunísia, Marrocos, Argélia, Camarões, Senegal, Egipto, Madagáscar, Gana, Nigéria, Maurícias e Cabo Verde, durante dois dias, de segunda-feira 17 de junho a terça-feira 18 de junho.

O jogador, antigo internacional brasileiro, tornou-se um grande fã do Teqball desde que se retirou do futebol profissional, praticando a modalidade regularmente em sua casa e nas praias do Rio de Janeiro, onde mora atualmente.

Em Cabo Verde participará de uma conferência de imprensa durante a sua estadia.