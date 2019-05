Olavo Correia afirma que o país cresce acima da média em relação aos países da África Subsariana

O vice Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, durante a abertura do debate na sessão plenária deste mês de Maio, no Parlamento Nacional, disse que a economia nacional tem estado a crescer e que o défice tem estado a reduzir, registando-se ainda um forte crescimento do investimento privado.

O governante reforça que os resultados são de um ecossistema de pensamento que o Governo tem estado a criar e reformular os transportes aéreos e marítimos, criando programas para colmatar o desemprego e aumentamos o salário mínimo.

“Criou-se o subsídio de desemprego, isenção de pagamentos de impostos a pequenas empresas, redução do IUR. São um conjuntos de medidas criadas para favorecer o crescimento e a dinamização da economia. Temos também estado a fazer fortes apostas na inclusão social, na reabilitação de infra-estruturas, como forma de atribuir uma melhor qualidade de vida a todos” assegura.

O Ministro diz ainda entender que para além dos ganhos existem alguns desafios que Cabo Verde enfrenta, nomeadamente, a dívida pública, o desemprego jovem, e para isso o Governo vai continuar fazer mais e melhor e fazer mais rápido para colmatar esses problemas.