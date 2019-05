Álcool um dos factores que move a violência domestica

15/05/2019 00:34 - Modificado em 15/05/2019 00:34

Vicenta Fernandes – Presidente da Associação Cabo-verdiana

de Luta contra a Violência com Base no Género |Foto: RCV

Quem o diz é a presidente da Associação Cabo-verdiana de Luta contra a Violência com Base no Género, Vicenta Fernandes, associação essa que realiza até 17 de Maio a semana de reflexão sobre VBG, em parceria com a Presidência da República e o ICIEG.

Segundo esta responsável, a ilha de Santiago continua a ser a ilha com mais casos de VBG em Cabo Verde. Infelizmente, no dizer da Associação, esta não tem tido condições para dar respostas a esta situação que afecta também outras ilhas como Fogo e São Vicente.

O ICIEG continua preocupado com a VBG pois este ano já 13 crianças ficaram órfãs por causa do feminicídio. Por isso o ICIEG vai realizar um estudo de fundo para saber o que se passa.

Rosana Almeida, presidente do ICIEG, aponta medidas para dar respostas a esta problemática e que começam pela formação dos magistrados do país, bem como da polícia e agentes que atendem casos de VBG. Uma outra vertente que vai ser abordada é o trabalho junto dos jovens devido à problemática da violência no namoro.

A semana de reflexão sobre VBG prossegue hoje na Universidade de Santiago na cidade da Assomada, com um atelier sobre saúde emocional com a psicóloga americana de ascendência cabo-verdiana Celina Shemo.

Fonte RTC