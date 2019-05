Meia-final da Taça de Cabo Verde entre Académica da Praia e Santo Crucifixo já tem data marcada

As equipas da Académica da Praia e do Santo Crucifico, de Santo Antão, defrontam-se, sábado, 18 de Maio, no Estádio da Várzea, em jogo a contar para as meias-finais da Taça de Cabo Verde, denominada de “Taça Caixa”. Esta partida estava marcada para 08 de Maio, mas foi adiada pela FCF, porque as duas equipas encontravam-se a disputar o Campeonato Nacional de futebol.

O Santo Crucifixo deixou pelo caminho o Mindelense, com um triunfo por 1-0, conseguindo passagem às semifinais no seu ano de estreia na competição, enquanto, a Académica da Praia qualificou-se ao vencer o Sporting da Brava por 4-3, nas grandes penalidades.

O vencedor deste confronto vai defrontar, na final, o Palmeira, do Sal, partida agendada para o dia 08 de Junho, no Estádio Nacional, em Achada de São Filipe, na Cidade da Praia, uma semana após o término do Campeonato Nacional.