Windows 10 já chegou a mais de 800 milhões de dispositivos

14/05/2019 01:33 - Modificado em 14/05/2019 01:33

A Microsoft tem conseguido uma boa prestação no que diz respeito a software.

Osite Thurrott.com está a avançar com a informação que o Windows 10 já está instalado em mais de 825 milhões de dispositivos em todo o mundo.

A Microsoft ainda não confirmou estes números mas, de acordo com o site que terá alegadamente tido acesso a documentação oficial, as apps mobile do Windows 10 (Edge, OneNote, entre outras) já foram descarregadas 32 milhões de vezes em Android e iOS.

A serem verdadeiros, estes números dão conta de uma boa prestação da Microsoft no que diz respeito a software. O diretor sénior da Microsoft, Tren Griffin, revelou através do Twitter que o Office 365 já conta com 214 milhões de subscritores, o que significa que a tecnológica de Redmond tem mais subscritores que o Amazon Prime e que o Spotify combinados.