Cabo Verde sonha organizar Jogos Mundiais após Jogos Africanos de Praia

14/05/2019 01:14 - Modificado em 14/05/2019 01:14

Cabo Verde vai ficar na história como o primeiro país a acolher os Jogos Africanos de Praia, mas a organização cabo-verdiana sonha alto e considera que o país tem condições para algum dia receber os Jogos Mundiais.

“Porque não pensar nos Jogos Mundiais? San Diego vai receber os primeiros Jogos Mundiais de Praia, Cabo Verde tem todas as condições em termos de alojamento, temos sol durante o ano inteiro, praias enormes no Sal e na Boavista. Simplesmente, é uma questão de conseguirmos acondicionar aquilo que temos de forma natural e poder utilizá-lo para receber grandes eventos desportivos”, disse Filomena Fortes, presidente do Comité Organizador dos Jogos Africanos de Praia (COJAP), que vão decorrer de 14 a 23 de junho, na ilha do Sal.

Por Lusa