Yali 2019: Já são conhecidos os seis bolseiros selecionados para o Programa Jovens Líderes Africanos

14/05/2019 00:36 - Modificado em 14/05/2019 00:36

São eles, Gilson da Costa, Janice da Graça, Elton Gonçalves, Elaine Leitão da Graça, Luis Pedro e Diego Alhinho.

A Encarregada de Negócios da Embaixada dos EUA, Marissa Scott anunciou, na semana passada, os nomes dos seis bolseiros cabo-verdianos selecionados para participar do Programa Jovens Líderes Africanos (YALI), designado por Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders.

A Bolsa de Estudos Mandela Washington para Jovens Líderes Africanos 2019 é promovida pela Embaixada dos E.U.A em Cabo Verde!

Os seis bolseiros cabo-verdianos selecionados para participar este ano no Programa Jovens Líderes Africanos (YALI), já foram recebidos pelo Primeiro-Ministro cabo-verdiano.

“Desafiei-os a reunirem-se com os antigos participantes do programa e realizar um congresso ou conferência, no sentido de criar espaços ou plataformas de debates de ideias, troca de experiências e falar abertamente dos problemas que afetam a sociedade cabo-verdiana, mas também, de temáticas como o empreendedorismo, os negócios, a liderança, ação cívica, enfim oportunidades de networking”, disse Ulisses Correia e Silva no final do encontro que aconteceu no Palácio do Governo.

Esses jovens ora selecionados vão fazer parte de cursos de formação durante seis semanas nas melhores universidades norte-americanas, com possibilidades de desenvolver contatos diretos com importantes instituições dos EUA.

A edição deste ano foi bastante concorrida pois contou com mais de 170 candidatos oriundos das várias ilhas de Cabo Verde.

O programa YALI é um projeto que promove o engajamento dos governos e instituições públicas e privadas ao mais alto nível no sentido de apoiarem na promoção e na identificação de jovens líderes que poderão vir a ser responsáveis pela transformação e pelo futuro de África.

A Bolsa de Estudos Mandela Washington permite aos selecionados conectar com outros jovens líderes africanos, aperfeiçoar as suas habilidades, desenvolver as suas redes de contato e estar em contato direto com líderes governamentais, civis e empresariais dos Estados Unidos. Uma rede dinâmica com oportunidades de liderança contínua e aprimoramento de carreira.