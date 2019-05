FCF vai apresentar a equipa técnica e lista de convocados das seleções de Futebol de Praia para os jogos Africanos

14/05/2019 00:28 - Modificado em 14/05/2019 00:28

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), comunicou que Cabo Verde participará com uma seleção masculina e outra feminina no Beach Soccer (futebol de Praia) nos Jogos Africanos de Praia que realizam-se de 14 a 23 de Junho, na praia de Santa Maria, ilha do Sal, afirmando que em breve será dado a conhecer as equipas técnicas e os convocados e convocadas das duas seleções.

De salientar que a seleção cabo-verdiana de futebol de praia masculina é a décima primeira melhor de África, isto de acordo com a última atualização do ranking da Beach Soccer Worldwide (BSWW). Recorde-se que Cabo Verde esteve presente no Sal Beach Soccer em 2016 e 2017 e também na CAF Beach Soccer AFCON (2016 – Nigéria). A nível mundial Cabo Verde está no lugar 69 com 80 pontos.

Nesta senda a Federação Cabo-verdiana de Futebol tem programado, ainda para este mês de Maio, o campeonato nacional de clubes em Futebol de Praia.

De recordar que, as duas primeiras classificadas do torneio masculino e a vencedora da competição feminina, irão participar no World Beach Games 2019, em San Diego, Califórnia.

Os primeiros Jogos Africanos de Praia serão disputados por equipas dos 54 países do continente africano, nas modalidades de atletismo, basquetebol 3 X 3, andebol de praia, futebol de praia, ténis de praia, vólei de praia, remo de mar, futebol freestyle, karaté kata, kitesurf e natação em mar aberto.