Tribunal decreta Prisão Preventiva para quadrilha suspeita de assaltos, tráfico de droga e posse ilegal de armas

14/05/2019 00:14 - Modificado em 14/05/2019 00:15

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou nesta segunda-feira a Prisão Preventiva de quatro elementos de uma quadrilha suspeita de vários crimes. Estão acusados de diversos assaltos, tráfico de drogas, recetação de produtos ilícitos e posse ilegal de armas.

De acordo com a Policia Nacional (PN), a operação ocorreu no passado dia 08 deste mês, mediante um mandado de busca emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente, tendo estes sido detidos nas respectivas residências.

Esta operação foi despoletada na sequência de uma participação por assalto, com recurso a uma arma branca, contra um soldado de nacionalidade francesa de passagem pela ilha de São Vicente, tendo a PN encetado diligências no sentido de capturar os indivíduos suspeitos do assalto que, segundo informações recolhidas frequentavam uma residência onde havia indícios da prática dos crimes de tráfico de droga e de esconderijo de produtos roubados.

Numa das residências dos suspeitos, a PN deteve em flagrante delito o cabecilha da quadrilha. Na posse deste encontraram várias armas brancas, sendo: 01 catana de 58 cm; 02 facas de 33 cm; e 01 faca de 24 cm. Além dessas armas, a PN apreendeu vários produtos suspeitos de serem provenientes de recetação, tais como: eletrodomésticos, materiais de construção civil, telemóveis, rádios de comunicação, câmaras de videovigilância, peças de viaturas, certa quantia em dinheiro (euros) e um motociclo.

A operação também abrangeu uma outra residência onde a PN apreendeu 01 arma de fogo de calibre 6,35mm, com o respetivo carregador, alojando 02 munições do mesmo calibre e ainda, outros produtos suspeitos de proveniência ilícita.

Os quatro indivíduos suspeitos pela prática desses crimes já foram presentes ao Tribunal local, que lhes decretou a Prisão Preventiva, como medida de coação.