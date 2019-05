Héldon renova com o Al Taawoun até 2021

13/05/2019 23:46 - Modificado em 13/05/2019 23:46

O internacional cabo-verdiano Héldon Ramos renovou, nesta segunda-feira, o seu contrato com o Al Taawoun da Arábia Saudita, até junho de 2021, que contempla a opção de prolongar o contrato por mais uma temporada.

O jogador contratado ao Sporting, há perto de um ano, por uma verba na ordem dos 250 mil euros, tem sido uma das pedras fundamentais na equipa orientada pelo treinador português Pedro Emanuel, onde o avançado, de 30 anos, soma um total de 11 golos ao cabo dos 29 jogos oficiais nos quais participou até agora, somando 2.311 minutos.

O Al Taawoun chega à última jornada do campeonato da Arábia Saudita no quarto lugar, com 53 pontos, apenas menos um do que o terceiro classificado, o Al-Shabab.

O encontro de encerramento da temporada saudita joga-se nesta quinta-feira, e em caso de vitória e deslize do adversário, a equipa do Al Taawoun poderá apurar-se para a Liga dos Campeões asiática.