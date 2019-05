Will Smith põe Bonga no top de vendas do iTunes

13/05/2019 16:55 - Modificado em 13/05/2019 16:55

‘Mona Ki Ngi Xica” é a música que Will Smith ouve todos os dias para acordar, como contou na televisão francesa. E foi assim que Bonga entrou para o top do iTunes

A estrela de Hollywood Will Smith, que se encontra em Paris a promover o seu novo filme “Aladino”, deu um verdadeiro show no programa da TF1 “Quotidien”, transmitido na quinta-feira à noite. A pedido do apresentador Yann Barthès, Smith revelou a sua playlist atual e contou que a sua música ideal para despertar de manhã é um êxito de 1972 do cantor angolano Bonga, a canção “Mona Ki Ngi Xica”. “É realmente a música perfeita para uma manhã zen”, afirmou Will Smith diante do público do programa. Curiosos e sensibilizados pela referência do ator norte-americano, inúmeros internaturas foram descobrir a música de Bonga nas várias plataformas digitais. Foi de tal forma que “Mona Ki Ngi Xica” entrou para o top de vendas digitais do iTunes em França.

Duas versões da canção de Bonga estão atualmente em 10º e 14º lugar no iTunes. A compilação “Best of Bonga” entrou diretamente para o 16º lugar do top da plataforma da Apple, enquanto albúm “Angola 72-74” foi resgatado do baú e conseguiu um honroso 119º lugar no iTunes.

Bonga beneficiou assim do efeito estrela planetária de Will Smith.