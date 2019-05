Germano Almeida galardoado com o certificado de excelência da Cidadania Cultural

13/05/2019 15:21 - Modificado em 13/05/2019 15:22

O escritor Germano Almeida foi distinguido nesta segunda-feira, com o Certificado de Excelência em Cidadania Cultural, no acto oficial de arranque da Semana Nacional da Cidadania Activa, realizado no Centro Cultural do Mindelo e que decorre até sábado 17 de Maio em vários pontos do país.

O acto oficial de arranque da Semana Nacional da Cidadania Activa, que serviu para a apresentação das linhas gerais do Observatório da Cidadania Activa, ficou marcado pela entrega do certificado ao escritor Germano Almeida.

Segundo a organização do evento, este reconhecimento surge na deliberação nº1 de 2019, que contempla a entrega de um certificado de excelência, que visa estimular, valorizar e reconhecer boas práticas de cidadania activa no todo nacional e na diáspora cabo-verdiana. “Também reconhecer cidadãos bem como instituições e organizações que tenham contribuído de forma relevante para a promoção e projecção da imagem do país nos mais diversos domínios” diz a organização.

Nesta senda a direcção do Observatório Cidadania Activa decidiu contemplar Germano Almeida, considerado uma das maiores figuras da cultura cabo-verdiana e lusófona.

Germano Almeida agradeceu a escolha, mas assegurou que, para além dele, existem outras pessoas merecedoras deste prémio. “Por terem-me escolhido é efectivamente um motivo de orgulho e vai fazer com que eu continue este caminho. Se não merecia antes este certificado de excelência, vou fazer tudo que esteja ao meu alcance para o merecer efectivamente”.

O mesmo vincou que sempre estará presente para ajudar numa cidadania activa que, a seu ver, é importante os jovens começarem a preocupar-se com os problemas existentes para o bem do país e o que querem fazer da nossa sociedade. Para isso mostra-se totalmente aberto para ajudar neste processo.

O presidente desta entidade, Orlando Lima, enalteceu que a palavra cidadania activa, vai ser durante esta semana a mais empregue em todos os pontos de Cabo Verde. A Semana da Cidadania, que termina no sábado 17 de Maio em Paul, Santo Antão, dia Mundial da Cidadania Activa, vai ter diversos pontos em agenda, como a cidadania ambiental, cidadania fiscal, cultural, família e o tema o Cidadania possa fazer pelo mundo a partir do meus país.