Alunos do ISCEE realizam 1ª Edição do Mindelo Marketing Week

13/05/2019 00:42 - Modificado em 13/05/2019 00:42

Os alunos do curso de Marketing, Gestão Comercial e Empreendedorismo do ISCEE, iniciam nesta segunda-feira 13 e terminam a 18 de Maio, a 1ª Edição do Mindelo Marketing Week, sob o lema “Não só publicidade”.

O Mindelo Marketing Week, surge no âmbito das comemorações da semana do curso de Marketing, Gestão Comercial e Empreendedorismo, instituído pelos alunos do ISCEE, com o suporte da docente Lenise Varela.

A 1ª edição do Mindelo Marketing Week, que junta docentes, alunos, gestores, empreendedores, empresas, instituições e comunidade, vai ter diversos painéis com conversas abertas e desenvolvimento de planos reais, com o intuito de debaterem preocupações comuns e, juntos, chegarem a soluções que ajudem no desenvolvimento da área de Marketing e consequentemente desse mercado de Cabo Verde.

No âmbito do evento e sensibilizados com algumas problemáticas, serão realizadas uma companha de doação de sangue e uma campanha de limpeza, que contará com o apoio de várias empresas sediadas na ilha de São Vicente.