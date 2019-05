São Nicolau: 340 jovens serão contemplados este ano com formação e estágios profissionais

13/05/2019 00:30 - Modificado em 13/05/2019 00:30

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, anunciou sábado, no Tarrafal de São Nicolau, que 340 jovens desta ilha serão contemplados com os programas de formação e de estágio profissional.

O governante, que efectua desde sábado uma visita de três dias à ilha de São Nicolau, fez este anúncio no acto de apresentação pública das ofertas formativas para 2019, no Centro Paulino Vieira, perante uma plateia de jovens.

De acordo com Olavo Correia, o executivo está disponível, caso houver uma demanda superior, para aumentar o valor orçamental e romper com os bloqueios para que todos os jovens possam ter acesso á formação profissional.

“Nós vamos trabalhar para que as grandes empresas sedeadas em São Nicolau, com o suporte do Estado, precisamente, remover os obstáculos para poderem duplicar, triplicar o volume de empregos para os jovens de São Nicolau, para que tenham acesso a empregos permanentes, decentes e bem remunerado”, prometeu.

De acordo com o presidente do conselho administração do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), Paulo Santos, estão garantidas 10 acções de formação para este ano.

Estas ofertas formativas, conforme explicou, estão enquadradas nas potencialidades da ilha e foram desenhadas com base nas necessidades do mercado local.

Para o município do Tarrafal foram apresentadas oito ofertas formativas: agricultura e hidroponia, mecânica e electromecânica, serralharia de estruturas metálicas, carpintaria, culinária, electricidade, formação pedagógica inicial de formadores e canalização.

Língua estrangeira e património histórico para guias de turismo, bijutaria em escamas de peixe, horticultura e formação pedagógica inicial, são as ofertas formativas para o município da Ribeira Brava.

Na ocasião, foram ainda apresentados os Programas de Estágios Profissionais e Empresarial (PEPE) e para a Inovação e Tecnologia (PEP-IT), do Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi), Oportunidades de Financiamentos, pelo Fundo de Promoção do Emprego e da Formação (FPEF), e ofertas formativas 2019, da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) e Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI).

Inforpress