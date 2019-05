Cabo Verde Airlines celebra chegada da primeira aeronave com novo libré

12/05/2019 23:53 - Modificado em 12/05/2019 23:53

A Cabo Verde Airlines recebeu na passada sexta-feira, dia 10, o “Praia de Santa Maria”, a primeira aeronave da companhia aérea com novo libré.

A aeronave “Praia de Santa Maria” chegou ao aeroporto Nelson Mandela na cidade da Praia, com proveniência de Boston e transportando 134 passageiros.

O “Praia de Santa Maria”,cujo nome foi escolhido pelos internautas através de uma votação no Facebook, ganhou o seu nome em homenagem a uma das maravilhas naturais de Cabo Verde que é a praia de Santa Maria, na ilha do Sal, onde se localiza o HUB da CV Airlines.

Decorado em tons de azul e pastel, o branding é uma mistura suave da beleza natural e ritmo da cultura cabo-verdiana, com as cores das casas das das nossas ilhas. A palete de cores do interior e exterior mostra que a mudança vem de dentro, na procura de melhor servir os seus clientes e trazer Cabo Verde para o mundo e o mundo para Cabo Verde.

O “Praia de Santa Maria” terá 12 lugares de cabine premium e 180 lugares em económica, ajustáveis e confortáveis para o passageiro.

Com a chegada do “Praia de Santa Maria”, a Cabo Verde Airlines opera hoje com três aeronaves 757-200 e planeia receber mais duas até ao final do ano, assegura a compahia aérea nacional.

A chegada desta aeronave é parte da reestruturação da companhia aérea desde sua privatização a 1 de Março de 2019.