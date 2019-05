CS Mindelense derrotado pela a Académica da Praia

12/05/2019 23:34 - Modificado em 12/05/2019 23:34

O CS Mindelense que entrou nesta última jornada do grupo A do CN já apurado para as meias-finais, saiu derrotado da Várzea por 1-0, com o único golo da Académica a ser apontado por Ró.

Os Leões da Rua de Praia, procuravam na capital cimentar a liderança do grupo, mas uma derrota pela margem mínima inviabilizou a equipa de terminar o grupo invicto.

Um golo solitário de Ró, aos 07 minutos, num jogo com muitas oportunidades de golo, sobretudo para a equipa da casa, bastou para os campeões em título concretizarem a sua segunda vitória consecutiva no grupo e à primeira derrota do Mindelense nesta edição da prova.

Com este resultado o Mindelense segue para a próxima fase com 11 pontos. Já no outro encontro do grupo, nota para o empate a uma bola entre as “Micás” do Porto Novo e do Fogo, na despedida destas duas formações da prova.

De realçar que a Académica do Porto Novo já efectuou a entrega do recurso junto da FCF, no caso do jogo com o Mindelense, mas a ser dado a razão à equipa do Porto Novo, em nada belisca as contas do grupo, onde o liderança não sofrerá alterações.

Os encarnados de São Vicente, ficam agora à espera do adversário para o confronto da meia-final, que sairá do sorteio da FCF. No grupo B a Ultramarina seguiu em frente com 11 pontos. Já no grupo C, a Oásis do Sal, que já tinha assegurado o apuramento para a próxima fase, também termina com 11 pontos. A equipa do Onze Estrelas, também ela do grupo C – a melhor segunda classificada de todos os três grupos, com 10 pontos faz companhia à equipa salense no sorteio das meias-finais.

Assim sendo são estas as equipas apuradas para as meias-finais: Grupo A – Mindelense; Grupo B -Ultramarina; Grupo C – Oásis e Onze Estrelas.