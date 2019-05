Anthony B. leva milhares ao rubro no festival de Reggae da Ribeirinha

12/05/2019 23:08 - Modificado em 12/05/2019 23:08

Admiradores de Bob Marley voltaram a reunir-se neste fim-de-semana, na zona da Ribeirinha, na 13ª edição do evento Tributo a Bob Marley, que reuniu diversos artistas locais e do arquipélago e um artista internacional.

A organização faz um balanço positivo do evento e diz que a chave do seu sucesso tem sido o trabalho incansável de todos os envolvidos, do público que com todo o seu civismo e respeito continua a agraciar Ribeirinha com a sua presença. E também a conquista de vários patrocinadores que ajudam a alavancar cada vez mais este festival, que tem levado para a Ribeirinha, diversos nomes do panorama musical nacional e também internacional.

Este sábado, 11 Maio, a zona de Ribeirinha recebeu mais uma edição do “Tributo a Bob Marley”. Um evento que vai ganhado cada vez maior protagonismo e este ano, a celebrar os quatro anos da sua internacionalização, a organização presenteou o público de São Vicente com a presença do jamaicano Antony B, que durante duas horas, levou o público à “loucura”, com a sua apresentação, cheia de energia e “vibe”.

A atividade, de acordo com o grupo “Os Mensageiros”, mentores da iniciativa, marca, este ano, o 38º aniversário do desaparecimento físico do cantor jamaicano Bob Marley, e iniciou-se no dia 10, com diversas actividades, entre elas, feiras de artesanato e saúde, bem como atuação de DJ´s e ainda um desfile de modelos.

No segundo dia, o dia que marca e em que se faz o luto mundial na cultura reggae, seguiu-se com a actuação de diversos artistas locais que estiveram presentes em mais uma edição, considerada por muitos a melhor até agora, não só devido a enchente de pessoas, mas também pelas grandes actuações da noite.

Uma noite que contou com as atuações de Tó Heaven da banda “Os Mensageiros”, seguido de Rui Last One, Carmen Silva, Thiago Silva e Andreia Silva. No entanto a atuação, mais espera era sem dúvida a do jamaicano. Mas antes disso, Edson “Sampé” Oliveira e Thierry, mesmo que durante pouco tempo, tiveram uma atuação digna do evento.

O relógio registava pouco mais de 00:15, quando subiu ao palco o Reggae man, que durante duas horas de actuação, levou ao rubro as milhares de pessoas presentes no local, para assistir e prestarem o seu tributo ao “Rei do Reggae”.

Com uma atuação cheia de energia, o músico conseguiu contagiar todos os presentes com a sua vibrante actuação, bastante aplaudida pelo público presente no local.

Ele que durante a sua apresentação, relembrou que já esteve na ilha de São Vicente e mostrou-se satisfeito com a energia transmitida pelo público e também pela energia contagiante que recebeu durante o show. Considerou ainda uma honra especial fazer parte do evento de Tributo a Bob.

Em relação a este evento cultural que já faz parte da agenda da ilha, a Vereadora da Cultura, Solange Neves realçou o facto de a edilidade ser parceira dos grandes eventos da ilha e o “Tributo Bob Marley”, tem ganho, segundo a vereadora, um patamar cada vez maior e o objectivo da Câmara tem sido apoiar estas actividades que conseguem atrair um público de milhares de pessoas e que consegue ainda trazer “mais desenvolvimento cultural da ilha”. “Provou-se cada vez mais esta evolução e o papel da Câmara vai continuar a ser de acompanhante e apoiante, naquilo que for preciso.

Uma ideia que teve na sua base, um grupo de amigos que gostam de reggae para, no dia, prestar um tributo àquele que é considerado o “Rei da música e cultura reggae e um dos maiores símbolos da luta contra a opressão e a desigualdade social”.

Segundo Milton Duarte, da organização, a iniciativa é uma forma que o grupo “Os Mensageiros” encontrou para homenagear aquele que foi o “grande homem, músico e pensador”, e, para muitos, “o profeta do reggae”, para além de ser um momento em que se dá a oportunidade a artistas locais para subirem a um palco e mostrar o seu talento.