Semana de África e dos Países de Língua Portuguesa marcado por grande diversidade de actividades

11/05/2019 00:52 - Modificado em 11/05/2019 00:52

O Núcleo de Estudos Africanos e Lusófonos- NEAL NOVA, AEFCSH, para assinalar a Semana de África e dos Países de Língua Portuguesa, dedicada não só a África, mas também aos Países de Língua Portuguesa, desenvolve de 13 a 17 de Maio, um leque variado de actividades para assinalar esta semana comemorativa.

Num comunicado enviado ao NN, a organização aponta que a Universidade é um espaço para se pensar em liberdade, para a desconstrução de mitos e narrativas falaciosas e acima de tudo para o empoderamento do conhecimento, afirmando que África é um continente com muitas debilidades, mas também é um continente com muitas potencialidades. “Este continente é abençoado, e é o continente berço da humanidade. Pretendemos que seja um momento de reflexão e de celebração, por todos aqueles que sempre lutam pela liberdade” lê-se.

Os estudantes africanos, afirmam que por conhecerem a história dos seus antepassados, que lutaram de uma forma activa e determinante e que deixaram um legado indelével, a celebração da semana na NOVA FCSH reveste-se por todas as razões supracitadas de tamanha importância. “Hoje temos liberdade de ser o que somos, temos o direito de sonhar e poder realizar os nossos sonhos e de desconstruir narrativas falaciosas que foram propagando durante séculos a fio sobre África e sobre os africanos” avança a mesma fonte.

Nesta sequência, os mesmos dizem estar conscientes que todas estas conquistas que foram almejadas, só foram possíveis graças a união entre os povos africanos na luta de libertação pelo lema «unidos venceremos e união faz a força» e pela coragem e audácia de muitas figuras ímpares do continente africano.De realçar que o programa que inicia na segunda-feira, 13 e estende-se até 17 de Maio, contempla, Tertúlias, Música, Dança, Moda e Fotografia, Poesia e Literatura, Arte, Teatro, Gastronomia, Documentários e Cinema, Investigação, Oficinas e Networking.