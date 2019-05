Mindelense garante sétima meia-final consecutiva no Campeonato Nacional

9/05/2019 23:34 - Modificado em 9/05/2019 23:34

O CS Mindelense após a decisão do Conselho de Justiça, tornado público na quarta-feira, em atribuir os três pontos do jogo da primeira jornada do grupo A, com a Académica do Porto Novo, conseguiu alcançar a sétima meia-final consecutiva no campeonato cabo-verdiano.

O penta campeão regional e clube mais titulado em Cabo Verde, o Mindelense, alcança mais uma meia-final da prova rainha de clubes em Cabo Verde, aproximando-se ao Sporting Clube da Praia, que por oito vezes consecutivos estiveram nesta fase da competição (2005-2012).

Das sete vezes consecutivas que o Mindelense atingiu as “meias”, por cinco vezes garantiu a presença na final da prova, tendo conquistado o troféu por quatro vezes de forma consecutiva. Porém, nos últimos dois anos o Mindelense tem saído da prova com as mãos a abanar. A primeira em 2017, quando foi afastado na secretária pelo Conselho de Justiça da Federação Cabo-verdiana de Futebol, relativo à eliminatória com a Ultramarina nas meias-finais da prova. Já na época passada a formação do Mindelo, saiu derrotado da final com a Académica da Praia, final disputada no Porto Novo.

Segue-se agora novo acesso para as meias-finais, mas antes a equipa terá o jogo da última jornada da fase de grupos, com a Académica da Praia, onde o desejo do clube é garantir mais três pontos e assim chegar à marca dos 14 pontos.