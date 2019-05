Autárquicas 2020: Alcides disponível à espera da sondagem que o PAICV vai fazer

9/05/2019 23:16 - Modificado em 9/05/2019 23:16

O presidente da Comissão Política Regional do PAICV em São Vicente, Alcides Graça, avançou hoje que a escolha do nome do candidato para concorrer às eleições autárquicas no concelho sairá de sondagens, ainda por realizar.

O Partido Africano para Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), conforme este responsável avançou na manhã de hoje, em conferência de imprensa, que está a seguir uma agenda interna para a escolha do “melhor candidato” à Câmara Municipal de São Vicente.

“E será um candidato que vai ao encontro às expectativas de São Vicente e com todas as condições para disputar as eleições e vencê-las”, considerou Alcides Graça, que falava à imprensa onde revelou também os propósitos da visita da presidente do partido à ilha, iniciada nesta quinta-feira.

Neste sentido, o responsável, faz parte da agenda política, uma sondagem prevista para ser realizada “brevemente”, e isso está entre os assuntos a serem abordados com a líder do PAICV, Janira Hopffer Almada, durante a sua estadia na ilha.

Concernente aos nomes possíveis, conforme informou, estão ainda a serem abordados para fazerem parte da sondagem, num processo que deverá ficar fechado no final de Maio.

Questionado se ele próprio é candidato ou se está disponível para uma possível candidatura, Alcides Graça respondeu que, nestas condições, qualquer dirigente do partido deverá estar disponível para o partido.

“E nesta perspectiva o Alcides Graça estará sempre disponível para o partido”, reforçou, adiantando, que como ele, “ou em melhores condições” estão outros candidatos, para “servir” o PAICV neste particular.

Fonte : inforpress