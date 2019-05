Porto Novo: Governo lança concurso para requalificação da estrada que liga Ribeira da Cruz a Martiene

9/05/2019 14:48 - Modificado em 9/05/2019 14:48

O Governo acaba de lançar o concurso para a concessão do projecto de reabilitação da estrada de acesso a Martiene, um dos principias vales agrícolas no interior do concelho do Porto Novo, estimado em 24 mil contos e já financiado no âmbito do PRRA (Programa de Reabilitação e Acessibilidades).

De acordo com a Agência de Cabo-verdiana de Notícias, a reabilitação da estrada cujo projecto já foi submetido a concurso público para a sua adjudicação, foi uma garantia dada, em Abril, pela ministra das Infra-estruturas, Eunice Silva, que a via que liga Ribeira da Cruz a Martiene faz parte do “plafond” das estradas de desencravamento a serem construídas ainda neste ano de 2019 em Santo Antão, no quadro do PRRA.

Tinham sido lançados até agora, a construção de quatro estradas em Santo Antão, que vão desencravar as zonas de Chã de Branquinho, Lagoa do Planalto Leste, Figueiral do Paul e de Cruzinha.

A estrada para Martiene, inicialmente orçada em 24 mil contos, será uma via calcetada, com uma extensão de quase quatro quilómetros e com cortinas de protecção.

Há muito tempo que a população de Martiene, no interior do concelho do Porto Novo, em Santo Antão, exige a construção de uma estrada que ofereça melhores condições de segurança à população dessa localidade, ligada ao resto do município do Porto Novo por uma via carroçável, sem as condições desejadas para a circulação de veículos.

Exigências e desagrados que de resto muitas vezes foram repassadas ao NN por muitos moradores locais, que exigiam do Governo uma estrada condigna para Martiene.