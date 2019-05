São Vicente: Janira Hopffer Almada quer mostrar que a ilha merece mais e melhor

foto: Inforpress

A Presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, encontra-se em São Vicente, para uma visita de quatro dias. No primeiro dia, esta quinta-feira, tem numa reunião alargada com a Comissão Política Regional e deputados nacionais e municipais.

Ainda durante a sua estadia na Ilha do Monte Cara, a Presidente do PAICV aproveitará para auscultar as “forças vivas”, dialogar com os militantes e apresentar a visão do seu partido para os “desafios gigantescos” que se colocam ao país e à ilha, no momento em que o atual Governo já completou três anos de mandato e, segundo a líder do partido, já foram aprovados quatro Orçamentos de Estado, sem que tenham apresentado nenhuma medida inovadora.

Neste intuito, presidirá a uma Assembleia de militantes, amigos e simpatizantes do PAICV, no Centro Cultural do Mindelo, dia 10, sexta-feira, e estará presente em encontros com agricultores e criadores de gado, na Ribeira de Vinha e Calhau, e efetuará visitas aos bairros de Monte Sossego e Bela Vista.

Para Janira Almada os últimos três anos foram marcados, por uma grande falha no cumprimento das promessas da atual maioria para com os cabo-verdianos, em geral, e com São Vicente, em particular.

“O discurso de que ter um Governo Central da mesma cor política que a Câmara Municipal, para alavancar o desenvolvimento de São Vicente, vai perdendo razão de ser de dia para dia e, à medida que o tempo passa, vai ficando mais evidente que o atual Governo não tem nenhuma ideia nova para São Vicente” adianta a mesma.