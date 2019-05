‘Schumacher dos pombos’ apanhado em excesso de velocidade na Alemanha

9/05/2019 00:48 - Modificado em 9/05/2019 00:48

A ave voou a uma velocidade de 45 km/h numa zona onde a velocidade máxima permitida são 30 km/h.

Acâmara de um radar apanhou um pombo em excesso de velocidade na pacata cidade de Bocholt, na Alemanha. De acordo com a BBC, o rápido pombo voou a uma velocidade de 45 quilómetros por hora numa zona residencial onde a velocidade máxima permitida é de 30 quilómetros por hora.

Embora a transgressão tenha sido cometida em fevereiro, as autoridades locais só a divulgaram na semana passada. A autarquia de Bocholt afirma que costuma ser dada uma margem de três quilómetros por hora nos casos de excesso de velocidade. O pombo voava a mais 12 quilómetros por hora do que devia e estava “em rota de colisão com veículos e pedestres”.

Numa situação normal a multa por excesso de velocidade é de 25 euros mas, como referiu a autarquia de Bocholt, com humor, “ainda resta saber como é que este pássaro rápido” vai pagar a coima.