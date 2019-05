Antony B e Boy G Mendes são os cabeça de cartaz do Tributo a Bob Marley 2019 em Ribeirinha

Para assinalar os 38 anos da morte de Bob Marley, o grupo “Os Mensageiros”, trazem há ilha de São Vicente, mais precisamente ao festival da Ribeirinha, o reggae-man Anthony B, como destaque do espetáculo.

Nesta edição 13ª o grupo acima referido, que começou a internacionalizar o espetáculo há quatro anos, traz a São Vicente, numa pareceria com a Staf Promo, o músico jamaicano para o espetáculo de 2019.

Em Mindelo, Bob Marley será recordado no mês de Maio, 11, na zona da Ribeirinha e como tal, afirma a organização, Marley merece sempre uma festa à sua altura.

O que era apenas uma ambição da organização é agora uma certeza. De relembrar que em Abril, Ravidson do Rosário, membro da organização, para dar prosseguimento ao processo de internacionalização do evento, como acontece desde 2015, revelou a ambição de trazer para a ilha o reggae-man Anthony B. Tal foi conseguido e propõe, a cada edição, um evento único.

O jamaicano já actuou em São Vicente na 25ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, no ano de 2009.

O festival de Reggae, em Ribeirinha é uma forma que o grupo “Os Mensageiros” encontrou para homenagear e, aproveitam a oportunidade para dar visibilidade a alguns artistas locais, convidando-os a subirem a um palco e mostrar o seu talento.

Com a introdução de mais um dia ao evento, no dia 10 de Maio haverá no local onde acontece o festival uma feira de saúde e artesanato. Nesse dia, a parte do entretenimento em palco fica a cargo do Dj Barão, da Zona de Ribeirinha, mais um desfile do Tributo de Bob Marley. E ainda apresentação de outros DJ´s.

Para a noite de 11 de Maio, Tó Heaven do grupo “Os Mensageiros” abre o palco numa noite de celebração e homenagem àquele que é considerado por todos o Rei da música e cultura Reggae e um dos maiores símbolos da luta contra a opressão e a desigualdade social.

No segundo dia do evento, segundo a programação inicial, vão contar com Tributo a Bob Marley 2019, Boy G Mendes e a fechar mais uma edição, o cabeça de cartaz Antony B.

Para a realização do evento, a Câmara Municipal, cede durante dos dois dias, o terreno dos “diques” situado na zona e também aparece como um dos patrocinadores do evento que arrasta milhares de admiradores ao local.

Note-se que o festival é realizado de forma independente, sem quaisquer fins lucrativos, sendo já uma referência nacional. “O que importa é o facto de ser um festival gratuito e sem fins lucrativos, feito em Ribeirinha para toda a ilha e país e também para o mundo”, assegura.

Bob Marley, nome artístico de Robert Nesta Marley, nasceu numa favela de Kingston (Jamaica) em 1945 e faleceu a 11 de Maio de 1981, tinha apenas 36 anos.

O seu primeiro sucesso foi “No Woman no Cry” em que o reggae começou a ganhar fama internacional e conquistou o mundo. Seguiram-se “I Shot the Sheriff”, famosa pela interpretação de Eric Clapton, e “Get up, Stand up”.

Bob Marley foi também um dos maiores representantes do movimento rastafári e um mito para “muitas gerações”.

Paz, Amor e Liberdade eram as palavras de ordem. Defendeu a emancipação dos oprimidos e mais desfavorecidos e apelava à não repressão, conquistando assim um legado no universo do reggae.