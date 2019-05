Campeonato Nacional: Académica da Praia x Mindelense joga-se no Estádio da Várzea

9/05/2019 00:31 - Modificado em 9/05/2019 00:31

Os jogos da sexta e última jornada da fase de grupos do campeonato nacional de futebol disputam-se neste domingo, dia 12 de Maio, as 16h00, conforme comunicado da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, foi realizado um sorteio na tarde desta quarta-feira, na sede da FCF, na cidade da Praia, para se saber qual das duas equipas de Santiago Sul iria utilizar o Estádio Nacional e qual jogaria no Estádio da Várzea.

O sorteio ditou que o jogo Académica da Praia vs CS Mindelense, para o Grupo A, será no Estádio da Várzea e o jogo Celtic vs Oásis, Grupo C, no Estádio Nacional.

Á entrada para a última jornada da fase de grupos, o Oásis e o Mindelense tem garantida a presença nas meias-finais, faltando ainda preencher as outras duas vagas.

São nove as equipas que ainda alimentam o sonho de chegar à segunda fase da competição.

Somente a Académica do Fogo, no grupo A e o Varandinha, no grupo C, já não têm chances matemáticas.

Vai ser uma jornada de emoções fortes, marcada para o próximo domingo, 12 de Maio:

No Grupo A, jogam Académica da Praia e o já apurado Mindelense, enquanto que a Académica do Porto Novo recebe em casa a Académica do Fogo.

No Grupo B, Santo Crucifixo – Sporting da Brava e Académico 83 – Ultramarina.

No Grupo C, Oásis, já qualificada, viaja até a Cidade da Praia para defrontar o Celtic, e o Varandinha, já sem hipóteses, vai à Boa Vista medir forças com o Onze Estrelas.