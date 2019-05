Dezanove escolas em Santo Antão vão ser reabilitadas pela Cooperação Luxemburguesa

9/05/2019 00:19 - Modificado em 9/05/2019 00:19

Os três municípios de Santo Antão, através da Cooperação Luxemburguesa vão ter ainda este ano 19 escolas reabilitadas. O concurso público para a execução do programa, que abarca os Municípios do Porto Novo, Paul e Ribeira Grande, já foi lançado pelo Ministério da Educação, ME, prevendo-se a implementação das obras ainda no decorrer deste ano, para a satisfação dos responsáveis educativos nesta ilha.

Apesar das intervenções feitas nos últimos anos nas escolas da cidade do Porto Novo, existem ainda muitas escolas, cujas instalações estão em fase adiantada de deterioração. Este programa contempla nove escolas, nas comunidades de Jorge Luís, Ribeira das Patas e Tarrafal de Monte Trigo.

Os Municípios da Ribeira Grande e do Paul, repartem as restantes dez escolas que vão ser alvos de intervenções no âmbito do programa. O projeto a ser implementado ainda este ano, visa a melhoria das condições de funcionamento e incidirá, também, na recuperação de casas de banho e cozinhas.

Financiado no quadro da Cooperação Luxemburguesa, este programa responde, assim, à preocupação dos Delegados do ME na ilha, que têm estado, também, à procura de parceiros para proceder às melhorias nas escolas.

A iniciativa está enquadrada no acordo assinado entre o ME e a Cooperação Luxemburguesa, em 2016.