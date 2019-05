Navio Liberdadi em reparações regressa dentro de 30 dias

9/05/2019 00:06 - Modificado em 9/05/2019 00:06

O Navio Liberdadi, da Cabo Verde Fast Ferry, que sofreu um acidente ao atracar no porto do Porto Novo, em Santo Antão, no dia 12 de Abril, já está em reparações nos estaleiros navais da Cabnave, devendo estar operacional para retomar o transporte marítimo de passageiros e carga dentro de 30 dias.

Após o acidente ocorrido no porto do Porto Novo, em Santo Antão, envolvendo o ferry “Liberdadi”, e que resultou em grandes estragos, no próprio navio e nalgumas embarcações fundeadas junto ao cais, a embarcação já se encontra em reparações e segundo o Ministério da Economia Marítima, estará de volta dentro de trinta dias, para retomar e reforçar as ligações marítimas que vinha efetuando anteriormente.

O “Liberdadi”, que sofreu danos na zona da proa, terá atingido, pelo menos, três embarcações de pesca, uma das quais ficou muito danificada e ainda fez afundar um bote. Prejuízos considerados “avultados” pelos operadores.