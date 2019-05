Jogos internacionais voltam ao Adérito Sena: CMSV e Governo assinam protocolo

8/05/2019 16:21 - Modificado em 8/05/2019 16:21

O Governo, através do Ministério do Desporto, e a Câmara Municipal de São Vicente vão assinar, na tarde desta quarta-feira, um contrato programa que vai permitir a realização de obras de melhoria no Estádio Municipal Adérito Sena, no Mindelo, o que vai permitir ao estádio receber jogos da seleção nacional.

O Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, que se encontra de visita à ilha de São Vicente, por um período de três dias, vai aproveitar a sua estadia na ilha para, juntamente com a Câmara Municipal de São Vicente, assinar o contrato programa que irá permitir a realização de obras de melhoria da infraestrutura desportiva.

Durante a cerimónia nos Paços do Concelho, onde Elísio Freire recebeu os campeões nacionais de sub-17, o Cantareira, este referiu que a assinatura deste contrato será um passo importante para a ilha, pois estará assim cotada para receber jogos da seleção de Cabo Verde.

O Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto, afirmou que a seleção de Cabo Verde é de todas as ilhas, por isso o Governo está a trabalhar para que todas as ilhas possam ter um campo com condições dignas para receber os jogos da nossa seleção, sendo que o Adérito Sena será o próximo neste capítulo.

De realçar que ainda nesta quarta-feira, antes da assinatura deste contrato o ministro irá visitar algumas infraestruturas desportivas da ilha, nomeadamente o Estádio Adérito Sena, o Campo Relvado de Salamansa, o Polidesportivo Oeiras, as obras do Polidesportivo da Zona Norte e a campos relvados e Polivalentes em diversas zonas da ilha.