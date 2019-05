Campeão Nacional de Futebol juvenil Cantareira recebido no Paços do Concelho pelo Ministro do Desporto

8/05/2019 15:10 - Modificado em 8/05/2019 15:10

O campeão nacional de futebol de sub-17, o Cantareira de Monte Sossego, foi recebido nesta quarta-feira, no salão nobre da Câmara Municipal de São Vicente, pelo Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, que exultou os jovens jogadores pelo feito conseguido. Freire afirmou ainda que o ministério está apostado em ajudar os jovens jogadores através do estatuto de atletas de alta competição.

No ato, o Ministro do Desporto, regozijou-se com o excelente desempenho e prestação do Cantareira a nível nacional, tendo estimulado os atletas, a equipa técnica e os dirigentes a continuarem a fazer o trabalho brilhante que tem vindo a fazer em prol do desenvolvimento dos jovens da ilha, contribuindo assim para elevar e dignificar o desporto em São Vicente. Para além de atletas o ministro exulta os jogadores a serem homens com um futuro brilhante pela frente, em todos os aspectos.

No entender de Fernando Elísio Freire, as escolas de iniciação desportivas em Cabo Verde têm dificuldades porque ainda não existem leis em Cabo Verde que obriguem os clubes a receberem os direitos de formação, quando um jogador é recrutado para representar algum clube estrangeiro.

Mas de acordo com o ministro, através do Estatuto de Atletas de Alta Competição que o Governo de Cabo Verde aprovou, irá permitir melhores condições de treino aos atletas ao mesmo tempo que exercem a sua atividade profissional. Com isso as escolas vão criar horários específicos, de modo a facilitar os jovens atletas que praticam todas as modalidades desportivas a terem mais tempo para conciliar os estudos com o desporto.

Também alunos que têm talentos na prática desportiva e com um bom desempenho escolar, vão ter acesso a bolsas de estudos, que segundo Freire servirá para formar “grandes homens e mulheres” de amanhã.

Neste ato simbólico, para com a comitiva do Cantareira, marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, o Vereador do Desporto, Anildo Jesus e o representante da Direcção Geral dos Desportos em São Vicente, Adelino Duarte.