Celebra-se hoje o Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho

8/05/2019 00:23 - Modificado em 8/05/2019 00:23

A cidade da Praia é o palco do ato central das atividades de Comemoração do Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, nas novas instalações da Sede do Conselho Local da Praia, no Paiol.

Igualmente serão realizadas actividades alusivas ao dia nos Conselhos Locais do Sal, São Vicente, Brava, Fogo e São Nicolau.

Em São Vicente as comemorações acontecem a sede da CV no Mindelo, com mensagens de abertura dirigidas aos convidados, voluntários e participantes. Tendo como um dos pontos centrais a atribuição do estatuto de Membro Honorário da Cruz Vermelha de Cabo Verde, bem como a assinatura de protocolo entre o HBS e a CVCV, assim como a assinatura de um protocolo entre Delegacia de Saúde de São Vicente e a CVCV.

A Cruz Vermelha está em Cabo Verde desde 1975 e actua como auxiliar dos poderes públicos nos vários domínios, tendo sob a sua responsabilidade 9 centros de terceira idade, onde apoia centenas de idosos, e possui diversos jardins infantis.

Esta instituição humanitária conta actualmente com mais de 1500 voluntários em todo país.

Neste Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho realizam-se atividades que enaltecem a importância e o valor da ajuda humanitária, assim como se planeia uma melhor resposta em caso de emergência e catástrofe.

É a maior organização humanitária do mundo, conta com cerca de 97 milhões de voluntários em 190 países. Tem como missão prestar assistência humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis.

Considerada uma instituição universal, no seio da qual todas as sociedades nacionais têm direitos iguais e o dever da entreajuda, sendo os 7 princípios da Cruz Vermelha a: Humanidade, Imparcialidade, Neutralidade, Independência, Voluntariado, Unidade, Universalidade.

A Cruz Vermelha surge em 1863, ideia e esforço de um milionário suíço da altura, chamado Henry Dunant, justamente considerado o fundador daquela que é hoje a maior organização humanitária do mundo ou simplesmente uma das maiores ONG´s do mundo, com presença em pelo menos 169 países e com ações desenvolvidas em todo o globo.

Atualmente, o Movimento da Cruz Vermelha que integra o Comité Internacional da Cruz Vermelha e a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, mantém presença em todos os continentes e em pelo menos 190 países, através dos Conselhos Nacionais com operações importantes em várias áreas de conflitos.

Todos os dias, eles trabalham com pessoas que atravessam os piores momentos das suas vidas – crises, guerras e desastres. São os primeiros a chegar para ajudar e são os embaixadores destacados do Movimento.