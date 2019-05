Ely Neves uma jovem em ascensão no Rap que sonha subir em grandes palcos

8/05/2019 00:13 - Modificado em 8/05/2019 00:13

A jovem Ely Neves, de 19 anos e natural de Chã de Alecrim, uma das jovens em ascensão do estilo musical Rap em São Vicente, acabou de gravar o seu primeiro videoclipe nesta terça-feira. Diz-se motivada para conseguir alcançar novos patamares e conquistas no mundo da música, onde ingressou ainda na tenra idade.

Ely conta que cedo entrou no mundo da música, mas que ao contrário do que acontece atualmente, a sua paixão eram as músicas tradicionais.

O gosto pela pelo estilo Rap e RnB, foi despertando quando começou a ouvir as músicas do Rapper Kiddye Bonz. “Algo novo nasceu dentro de mim, mas não me imaginava a cantar Rap. Achei que não tinha como conseguir. Mas comecei a escrever até que encontrei a rimas perfeita para a minha primeira música «Foi tud ilusão», assim se chama e que inclusive já está lançada no Youtube. Foi a minha primeira experiência. Um teste que correu bem e as pessoas gostaram” aponta.

A inspiração, com refere foi despoletada com a música «Anda na Tchuva» de Kiddye Bonz. Diz ainda que não sabe explicar o sentimento do momento. Se o fascínio foi devido a melodia da música ou da própria letra.

Com apenas 19 anos, Ely conta que brevemente vai começar a preparar o seu primeiro trabalho para lançar no mercado. Ela que já fez alguns singles. Um repertório de oito músicas, sendo que quatro delas já se encontram disponíveis no Youtube.

Dos singles já presentes no Youtube, esta jovem conta que o feedback do público até ao momento tem sido “muito bom” o que tem servido de inspiração para a composição de novas faixas musicais. Nisso declara que a música significa tudo para si.

Nesta terça-feira, 07 Maio, fez a gravação do seu primeiro videoclip, da música intitulada «Nos amor», que de acordo com a mesma estará disponível ainda esta semana nas plataformas digitais. Segundo Ely, esta é, até ao momento, a música que mais prazer lhe deu em compor. Talvez por ter na base da sua inspiração uma pessoa muito especial, por quem nutre muito afeto.

“Quero ir mais adiante. Não quero levar a música somente como uma brincadeira, porque neste momento vejo que posso ir longe. Quero pisar palcos lá fora” aclara.

Já em Cabo Verde, esta jovem diz-se fascinada pelo palco da Baía das Gatas, onde de resto, um dia sonha subir, por afirmar que é dos festivais mais falados do país, e que chama a atenção de muitas pessoas, conjuntamente com o festival de Santa Maria, no Sal.

Esta jovem que já pisou alguns palcos em São Vicente e São Nicolau, terá mais uma oportunidade de mostrar o seu talento, desta feita em Santiago, onde atuará entre nos dias 11 e 12 deste mês no Festival da Calabaceira.

Ely Neves, descreve-se como sendo simpática, amorosa, que se dá bem com todas as pessoas e que apesar da sua idade é uma jovem já com muita maturidade.