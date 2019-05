INPS assinala Dia Mundial da Segurança Social com “conversa aberta”

7/05/2019 23:49 - Modificado em 7/05/2019 23:49

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) promove na quarta-feira uma “conversa aberta” com profissionais de diversas áreas em simultâneo, nas ilhas de Santiago, São Vicente e Sal, para assinalar o Dia Mundial da Segurança Social.

O evento, segundo fonte do INPS, acontece no âmbito do seu plano estratégico de extensão da cobertura da protecção social e é destinado, na ilha de Santiago, a advogados, juristas e consultores jurídicos.

Em São Vicente a “conversa aberta” é dirigida aos operadores independentes, enquanto na ilha do Sal será direccionada para os operadores turísticos.

O plano estratégico 2017-2021 do INPS quer atingir a cobertura de 57,5 % da população empregada até 2021, alargar a cobertura contributiva apostando no alargamento aos trabalhadores por conta própria e trabalhadores do serviço doméstico.

É também a aposta do plano estratégico assegurar a satisfação dos beneficiários, alargar a cobertura da protecção social, garantir uma gestão eficiente dos recursos e activos do instituto, promover o cumprimento da legalidade contributiva e prestacional e promover a motivação dos colaboradores.

O Dia Mundial da Segurança Social, celebrada anualmente a 08 de Maio, é uma data estipulada para a uma reflexão sobre a importância e o papel fundamental que o Sistema de Segurança Social tem nas vidas das pessoas.