Taça Caixa: Jogo das meias-finais entre Académica da Praia e Santo Crucifixo foi adiado

7/05/2019 15:20 - Modificado em 7/05/2019 15:20

O jogo das meias-finais da Taça de Cabo Verde, denominada de “Taça Caixa”, entre as equipas da Académica da Praia e o Santo Crucifixo, de Santo Antão Norte, que a princípio iam defrontar-se, esta quarta-feira, no Estádio da Várzea, foi adiado devido a impossibilidade da equipa da Praia seguir viajem do Fogo para a capital.

Depois do jogo do grupo A do Campeonato Nacional, entre as “Micás” do Fogo e da Praia, em São Filipe do Fogo, no passado domingo, a Académica da Praia não conseguiu viajar atempadamente para a cidade da Praia, cenário este que obrigou a Federação Cabo-verdiana de Futebol a alterar a data do jogo das meias-finais da Taça de Cabo Verde, para dia e horário ainda indefinidos.

O Santo Crucifixo que já estava na cidade da Praia, a espera deste jogo com a “Micá”, inclusive já se encontra em Santo Antão, onde irá receber neste fim-de-semana a formação do Sporting da Brava em jogo a contar para a sexta e última jornada fase de grupos do CN, relativo ao grupo B.

A Académica da Praia qualificou-se para as meias-finais ao vencer o Sporting da Brava por 4-3, nas grandes penalidades, enquanto o Santo Crucifixo deixou pelo caminho o Mindelense, com um triunfo por 1-0, conseguindo a passagem às semifinais no seu ano de estreia na competição.

As duas equipas estão no Campeonato de Cabo Verde, mas com remotas chances de conseguir a passagem para as meias-finais, principalmente a Académica da Praia, equipa campeã nacional em título. Esta partida devido ao trajeto no CN é considerada de máxima importância para as duas formações, uma vez que, caso vençam essa competição podem salvar a época.

O vencedor desta partida vai defrontar na final o Palmeira, do Sal, partida agendada para o dia 08 de Junho, no Estádio Nacional, em Achada de São Filipe, na Cidade da Praia, uma semana após o término do Campeonato Nacional.