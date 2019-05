ALAIM recebe Dia da Europa em Cabo Verde

7/05/2019 12:40 - Modificado em 7/05/2019 12:40

A Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo (ALAIM) recebe esta sexta-feira, a atividade central das celebrações, dando assim continuidade à descentralização das mesmas.

O evento contará com performances de teatro, música e dança, protagonizados por crianças, adolescentes e jovens de escolas locais, além da apresentações de projetos cofinanciados pela União Europeia (EU) e implementados por Organizações Não Governamentais nas ilhas de Santo Antão e São Vicente.

De acordo com a organização, a União Europeia celebra anualmente o Dia da Europa em Cabo Verde com atividades variadas no quadro das excelentes relações guiadas pela Parceria Especial entre a UE e Cabo Verde.

Em 2018, as comemorações tiveram lugar na Ribeira Grande e na cidade da Praia, na ilha de Santiago, e no Porto Inglês, na ilha do Maio. Este ano, dando continuidade à descentralização das atividades as celebrações terão lugar na cidade do Mindelo, em São Vicente.

Atendendo a relevância do trabalho pedagógico e cultural que a ALAIM – Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo vem desenvolvendo, esta associação vai acolher a atividade central das celebrações, enquanto parceira, no Mindelo, no dia 9 de Maio pelas 18h00.

O Dia da Europa celebra a integração do continente europeu. Esta data assinala o aniversário da histórica Declaração Schuman em 1950 sobre uma nova forma de cooperação política na Europa propondo a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço com vista a instituir um mercado comum do carvão e do aço entre os países fundadores.