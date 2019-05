Sal: Cinco indivíduos detidos na posse de mais de quinhentos contos em objetos roubados

Na posse dos detidos foram apreendidos vários objetos roubados, entre os quais perfumes, colares, brincos, pulseiras e cremes, que ascendem os 500.000$00 (quinhentos mil escudos).

Os detidos foram presente na segunda-feira, 06 Maio, ao Tribunal da Comarca do Sal. A um dos detidos por roubo foi aplicada Prisão Preventiva. Aos restantes três foi aplicado, como medidas de coação, TIR, Apresentação Periódica e Interdição de Saída,

Relativamente ao detido por resistência à autoridade e injúria agravada, o Ministério Público promoveu-lhe o julgamento em processo especial sumário

De acordo com as autoridades policiais, quatro dos indivíduos foram detidos na localidade de Preguiça, na cidade dos Espargos, em flagrante delito, por estarem fortemente indiciados na prática de dois crimes de Roubo com violência exercida sobre coisas, um desses, na forma tentada, em coautoria.

As detenções ocorreram, segundo a PJ, entre domingo e segunda-feira, 05 e 06. Os detidos são cinco homens, com idades compreendidas entre os 16 e os 32 anos, acusados dos crimes de Roubo e Resistência à autoridade e Injúria agravada.

O outro indivíduo foi também detido em flagrante delito, na Vila de Palmeira, indiciado na prática de um crime de Resistência a autoridade e Injúria agravada.