Seleção feminina de futebol inicia estágio de preparação para jogo com Guiné Bissau

7/05/2019 01:13 - Modificado em 7/05/2019 01:13

A seleção cabo-verdiana de futebol feminina, iniciou nesta segunda-feira, na cidade da Praia, a preparação para o jogo amistoso frente a sua congénere da Guiné Bissau, agendada para 11 de maio na capital guineense.

Nestas duas primeiras sessões que foram realizadas no Estádio da Várzea, a equipa técnica composta por Silvéria Nédio e Gustavo Pires “Gusto” contaram com a presença de todas as selecionadas, num treino tático e que no final teve o foco na finalização.

A preparação irá decorrer até quarta-feira, 08 de maio, dia que a comitiva partirá rumo a Bissau onde continuará os trabalhos de preparação para o segundo teste da sua história, e de novo frente à seleção da Guiné-Bissau.

De realçar que fazem parte da convocatória as jogadoras que em novembro último fizeram história na estreia na nossa seleção feminina, no primeiro jogo de sempre e frente a Guiné Bissau, no Estádio Nacional, na cidade da Praia.

Lista completa das convocadas:

Guarda-redes: Dilvania Teixeira (CS Mindelense) e Jacinta Rodrigues (Seven Stars)

Defesas: Joseane Fernandes (Seven Star), Leonora dos Santos (Black Panthers), Daniela Levy (FC Llana), Lariza Rodrigues (FC Llana), Hedy dos Santos (CS Mindelense) e Varsénia da Luz (CS Mindelense).

Médios: Lúcia Moniz (Seven Stars), Simonica Duarte (Black Panthers), Loide Miranda (CS Mindelense), Maria Cabral (Seven Stars), Yarine Neves (CS Mindelense), Jocilene Semedo (FC Llana) e Carolyn Tomar (FC Llana).

Avançados:

Elisiana Gomes (ADEC), Irlanda Lopes (Seven Stars), Ivânia Moreira (Seven Stars), Lais Spencer (FC Llana), Ronise Monteiro (Black Panthers), Wendy Silva (CS Mindelense) e Silvania dos Santos (FC Llana).