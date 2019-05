Silviane Fonseca Miss Porto Novo 2019

6/05/2019 01:13 - Modificado em 6/05/2019 01:16

Este fim-de-semana, Silviene Fonseca foi coroada no Município do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, a mulher mais bela do concelho.

Natural da zona de Ribeira de Corujinha, a jovem de 18 anos, foi consagrada a vencedora de mais uma edição do evento, entre 14 candidatas ao título. Ela que para além de levar para casa o título, recebeu ainda o prémio de Miss Facebook, uma escolha dos internautas.

A participar pela primeira vez num concurso de beleza, a jovem disse que o objectivo primeiro foi conseguido, que era a conquista do título e, que pretende continuar a desfilar.

Organizada pela PN Eventos, que considerou o balanço do evento positivo, e que decorreu no recinto “5 de Julho”, sob o lema “Igualdade do Género e Empoderamento das Mulheres para uma Sociedade mais Justa”, a organização diz que apesar dos constrangimentos que marcaram esta edição, o concurso decorreu da melhor forma possível.

Quem também foi distinguida foi a jovem Tatiana Santos da zona do Abufadouro, com o título de Miss Fotogenia e Primeira-dama, que apesar de não ter conseguido o objectivo principal, a conquista do título de Miss Porto Novo, diz-se emocionada com as duas distinções.

A segunda dama, foi Marina Fortes da zona de Alto Mira e a mais simpática do Porto Novo é Virgínia Rodrigues.