Prisão preventiva para suspeito de tráfico de drogas e posse de armas

6/05/2019 01:06 - Modificado em 6/05/2019 01:06

O suspeito de 27 anos, detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS, é, acusado da prática de um crime de armas, um crime de receptação e um crime de tráfico de drogas.

O indivíduo do sexo masculino foi detido na ilha do Sal, na sequência do cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão, a PJ procedeu à apreensão, na localidade de Ribeira Funda – Espargos, de mais de sessenta munições de calibre 9 mm e várias plantas de Cannabis.

O detido foi presente, na tarde de sexta-feira, ao Tribunal da Comarca do Sal, que lhe aplicou como de medida de coação a Prisão Preventiva.