Três gerações celebram o dia da Mãe em Mindelo com uma passagem de modelos

6/05/2019 00:58 - Modificado em 6/05/2019 00:58

Este domingo, 5 de Maio, comemorou-se o Dia da Mãe. Em S. Vicente, para marcar a data realizaram-se algumas actividades, entre elas uma passagem de modelos num dos hotéis da ilha. Um desfile que contou com a colaboração de mães, avós e bisavós.

Três gerações de mães, se é que se pode dizer assim, participaram num desfile para romper os padrões e servir de homenagem a todas as mães de São Vicente. Segundo a organização esta é a primeira edição deste evento e teve como principal objectivo prestigiar todas as mães.

Este é um dia carregado de simbolismo e carregado de uma série de sentimentos nobres. Mas também usada para estimular o consumo. Uma ideia contraria à iniciativa da organização deste pequeno evento que aconteceu no final da tarde e que durante algumas horas parabenizou, de forma simbólica as mães presentes no local.

Para abrilhantar mais o dia, as crianças cantaram e declamaram poemas em homenagem às suas mães. Uma das modelos, da terceira idade, que já é bisavó, mostrou-se satisfeita com a iniciativa e fez questão de ressaltar que é mãe três vezes. “Estou adorando estar aqui. Sou bisavó e isso é uma regalia. Com esta comemoração sinto-me homenageada e animada”, disse uma das participantes.

“Não é fácil ser mãe, mas é um trabalho privilegiado. Tenho 4 filhos, netos e bisnetos, e estou aqui para me divertir com elas”, explica outra participante, que diz ainda que o dia da mãe é uma data memorável, ainda mais com a presença dos filhos.

Um dia memorável para todas os que estiveram presentes.

De acordo com Nanny Vera Cruz, esta edição que teve a lotação esgotada, foi um momento de estar em festa com as mães da ilha e que este primeiro evento mostra que é para continuar e que nos próximos anos terá um novo formato que irá ter uma maior abrangência. Por isso quer que este acontecimento continue num outro espaço que alberga um maior número de pessoas.

O Dia da Mãe, a comemoração que hoje conhecemos, teve origem nos Estados Unidos em 1908, e, actualmente é comemorado no 1º domingo de Maio e é marcada pela compra de presentes às progenitoras e comemorações nas escolas com homenagem e lembranças feitas pelas crianças.