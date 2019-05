Pibipe “Estamos com um trabalho coletivo impressionante”

6/05/2019 00:15 - Modificado em 6/05/2019 00:15

O avançado do Mindelense, Pibipe, foi o grande herói do Mindelense, neste domingo. A equipa empatou a duas bolas com a Académica do Porto Novo, tendo Pibipe apontado os dois golos que permitem à sua equipa assegurar a liderança do grupo A.

No final da partida o jogador assumiu que ter chegado ao empate daquela forma teve sabor a vitória e garante uma equipa focada para atingir as meias-finais.

Primeiro de pé direito e depois de cabeça já no último suspiro do jogo, foi assim que Pibipe, artilheiro maior do campeonato regional de São Vicente, e melhor marcador da equipa no nacional, segurou a equipa na liderança do grupo A. Em declarações ao NN no final do jogo, o jogador afirmou que foi um jogo “duro”, assegurando que todas as equipas frente ao Mindelense estão motivadas.

“Estamos com um trabalho coletivo impressionante, porque o grupo está forte. Estamos focados no nosso objetivo. Não foi um jogo nada fácil, onde não conseguimos o nosso objetivo que era os três pontos, mas pelo menos asseguramos um empate que nos deixa na liderança” declarou o jogador.

Um golpe de cabeça já para lá dos 90 minutos regulamentares, carimbou o empate para os encarnados, e de acordo com Pibipe, acreditar até ao fim dos jogos é a verdadeira mística do clube. “Esta é que é a mística do Mindelense e todos os jogadores que vestem as cores deste clube sabem que têm de acreditar até ao apito final. Foi uma grande jogada do meu colega Larry, e eu estava no lugar certo para marcar”.

“A equipa esteve muito bem. Mas falhamos num lance e eles marcaram. Foi um erro normal porque quem está lá dentro está sujeito a estes tipos de situações. A nossa entrega foi total e conseguimos empatar, porque este grupo é impressionante” assegura.

Na última jornada o Mindelense tem uma deslocação sempre difícil à capital, onde medirá forças com a Académica local. Para este jogo e apesar das dificuldades que vão encontrar pela frente o jogador promete que a equipa vai em busca dos três pontos, para poder atingir a próxima fase. “Vamos há cidade da Praia com a nossa humildade e trabalhar para tentar vencer o jogo. Em todos os jogos nós queremos pontos e este não fugirá à regra” concluiu.