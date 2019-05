Quinta jornada do Campeonato Nacional pode ditar as primeiras qualificações e eliminações

3/05/2019 01:44 - Modificado em 3/05/2019 01:44

O Campeonato Nacional de Cabo Verde em futebol prossegue neste final de semana, desta feita na sua quinta e penúltima jornada da fase de grupos. Jornada que poderá ser decisiva para o apuramento e eliminação de equipas e entre elas formações que inicialmente eram consideradas candidatas ao título, como é o caso da campeã nacional Académica da Praia.

No grupo A, o Mindelense clube mais titulado de Cabo Verde, é aquela que mais condições reúne para desde logo resolver a situação, pois necessita apenas de uma vitória no embate desta jornada, no seu reduto, frente à Académica do Porto Novo (segundo, com 06 pontos), para se qualificar para às meias-finais.

A “Corveta” do Porto Novo está obrigada a vencer, fora de portas, para tomar a dianteira do grupo e manter-se na luta pelo apuramento, caso contrário, vai ter de disputar com outras equipas dos outros grupos o bilhete de equipa melhor segunda classificada.

Também em maus lençóis está a campeã de Cabo Verde em título, que está praticamente arredada da luta para a fase seguinte, pois encontram-se no último lugar, com apenas dois pontos, a “Briosa” desloca-se à ilha do Fogo para enfrentar a Académica local (terceiro com 03 pontos), ainda com esperanças, mas remotas.

O Grupo B é o único no qual persiste a incógnita total, já que as quatro equipas estão todas empatadas com cinco pontos cada. Razão pela qual, independentemente dos resultados desta quinta jornada, a decisão final só será conhecida na última jornada desta fase de grupos.

Para este fim-de-semana, o Futebol Clube Ultramarina (S. Nicolau) volta a jogar em casa, desta feita para a receção ao Santo Crucifixo (Santo Antão Norte), ao passo que na cidade de Nova Sintra, o Sporting da Brava recebe o Académico/83 da ilha do Maio.

Já para o Grupo C, a equipa do Oásis, comandante desta poule, quer vencer em casa o Onze Estrelas para não só consolidar a liderança como assegurar, desde já, a sua presença nas meias-finais. Um jogo que terá as atenções, igualmente, viradas para o Tarrafal de Santiago, onde os aflitos Varandinha (último com 02 pontos), enfrenta o Celtic, (penúltimo, com 03 pontos).

Jogos da 5ª Jornada:

Grupo A: Académica do Fogo x Académica da Praia e Mindelense x Académica do Porto Novo.

Grupo B: Ultramarina x Santo Crucifixo e Sporting da Brava x Académico/83.

Grupo C: Varandinha x Celtic e Oásis Atlântico x Onze Estrelas.