“Outros Bairros”: 100 mil contos para transformar Alto Bomba, Canalona, Covoada de Bruxa e Fernando Pó

3/05/2019 01:34 - Modificado em 3/05/2019 01:34

A cerimónia oficial de apresentação do projecto “Outros Bairros” foi presidida pela ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, que explicou os impactos esperados com o projeto.

“Teremos obras de várias dimensões, obras estruturantes como muros de contenção, obras hidráulicas e de drenagem. Também teremos obras de pequenas dimensões como arruamentos, criação de espaços verdes e reabilitação das casas das famílias. Assim vamos precisar de empreiteiros de várias categorias, o que significa que este projecto também vai ter impacto no desenvolvimento económico, na dinamização da economia local e na geração de emprego para a população”.

“Outros Bairros” é uma iniciativa do Governo, propõe intervir nos bairros informais de Cabo Verde, através da reabilitação, revitalização e melhoria das acessibilidades. A ideia é expandir o projecto para todo o território nacional.

“A nossa intenção é levar esta iniciativa a outras cidades e bairros do país, e fazendo com que este projecto seja, não de um governo, mas sim do Estado. Que transcende as legislaturas e que leve a transformação urbana necessária a todo o território nacional”, diz.

A Câmara Municipal de São Vicente é uma das parceiras do Governo no projecto. O edil, Augusto Neves, explica que o projecto vai ao encontro das necessidades da ilha.

“Nós temos algumas dificuldades nesses bairros devido às construções feitas de forma irregular. Dificuldades no acesso das ambulâncias, dos carros de bombeiros, táxis, carros de água e de construção civil. De certeza que esse nosso projecto irá ter em conta tudo isso e criando as condições para termos menos dificuldades e melhores condições para garantir um futuro melhor, fundamentalmente para as gerações vindouras”, afirma.