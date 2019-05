Rede Social “devora” Emanuel Barbosa

3/05/2019 01:05 - Modificado em 3/05/2019 01:05

Na terça-feira, numa publicação na sua página no Facebook, o deputado cabo-verdiano Emanuel Barbosa (Movimento para a Democracia, no poder) disse ser um “exagero” considerar Amílcar Cabral, visto como o fundador das nacionalidades cabo-verdiana e guineense, uma figura do Estado de Cabo Verde, explicando que isso viola a Constituição da República, e mostrou-se contra a afixação de quadros seus em instituições públicas. Ora, quem não tem perdoado o deputado são os internautas que não medem palavras na hora de comentar, a publicação de Barbosa.

Este é sem dúvidas o assunto do momento e que por estes dias têm dominado as redes socais, principalmente o Facebook, que como sempre tem sido palco de debates de assuntos que causam alguma polémica e este não foge a regra.

As reações são das mais variadas, onde alguns lançam impropérios ao deputado e outros optam apenas por dar uma “marretada” cheia de ironia na cabeça do deputado, para que regresse às aulas. De resto uma sugestão apresentada por Iva Cabral, filha de Amílcar Cabral, que já saiu em defesa da memória do pai.

Para eles, as afirmações do deputado, que consideram ser um mero “palhaço”, só mostram o estado que a nação cabo-verdiana se encontra no momento, ou seja “desgovernado”, por pessoas “não qualificadas” para serem eleitos como representantes do povo.

Muitos são aqueles que apontam que num país com “graves problemas” de diversas ordens, é de lamentar que o deputado do MPD, esteja preocupado com uma foto afixada algures, não entendendo os internautas o porquê da história de Cabo Verde incomodar a muita gente no país. “Isso demonstra que não tem nada para fazer. Em vez de se preocupar com muitas coisas estranhas que estão passando, ele está pensando em quem lutou de verdade, enquanto o deputado está sentado no Parlamento a falar baboseiras” escreve a internauta Maria De Lourdes Carvalho.

De forma irónica muitos entendem que Emanuel Barbosa quer tomar o lugar de Amílcar Cabral como herói, mas primeiramente dizem não compreender como é que chegou ao cargo de deputado nacional, garantindo que este deveria retornar para à escola e estudar de novo a história do seu país. Mas, há quem veja as declarações do deputado, como sendo apenas um ataque partidário.

“Há muito que tentam apagar parte da nossa história… Relembro aos mais distraídos que os livros de história de Cabo Verde pouco ou nada falam de Amílcar Cabral e cada vez mais esse ilustre cai no esquecimento… Esse senhor que se diz deputado, nem o próprio país conhece…e por isso não serve pra representar o povo. Pensem nisso” escreve um internauta.

Entre “marteladas e marretadas” muitos internautas vão “devorando” o deputado do Movimento Para a Democracia (MPD), que já viu o seu partido afirmar que não se revê nas suas declarações sobre Amílcar Cabral.

De realçar que o parlamentar sublinhou ainda que as figuras do Estado estão todas plasmadas na Constituição da República, que entrou em vigor em 25 de Setembro de 1992, 19 anos após a morte de Cabral.