Trabalhadores da ICCO em São Vicente preparam uma greve de dois dias reivindicando reposição do prémio de produtividade

3/05/2019 00:58 - Modificado em 3/05/2019 00:58

O presidente do Sindicato da Indústria, Agricultura, Comércio e Serviços Afins (SIACSA), Gilberto Lima, desloca-se a São Vicente onde no sábado vai reunir-se com os trabalhadores da ICCO, para inteirar-se da situação dos trabalhadores da empresa de calçados ortopédico ICCO, que reivindicam a reposição dos prémios de produtividade que lhes foi retirado.

Em declarações à imprensa, Gilberto Lima afirmou que os trabalhadores desta empresa reclamam pelo facto de ter-lhes sido retirado o prémio de produtividade. Nesta senda, criaram um novo modelo mas este, de acordo com o mesmo, está a criar alguma fricção junto dos trabalhadores que querem que seja revista, caso contrário estão na iminência de partir para uma greve de dois dias.

Os presidente do SIACSA, durante a sua estadia em São Vicente têm, também, na agenda a situação dos vigilantes das empresas de segurança privada. Gilberto Lima assegura que a paciência dos vigilantes tem limites.