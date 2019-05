Feriado de 01 de Maio deixou praias e outras zonas “inundadas” de lixo

O Dia dos Trabalhadores que foi comemorado, na quarta-feira, 01 de Maio e aproveitado por muitos trabalhadores e não só para o tradicional passeio mas deixou muitas marcas nas praias e nos locais mais procuradas das ilhas.

Em S. Vicente destaca-se as praias da Baía das Gatas, Praia Grande, Norte Baía e Cova d’Inglesa, alguns dos vários locais onde os sanvicentinos optaram por passar o feriado de 01 de Maio. O estado em que estes lugares ficaram despertou uma onda de desagrado em muitas pessoas que estiveram nestes locais nesta quinta-feira.

Com a preocupação espelhada no rosto, expressada ao NN um mindelense que apontou esta situação é muito preocupante, devidas as várias recomendações que a Biosfera tem lançado, sobre a quantidade de lixo presente nos oceanos. “No local é possível constatar muitas garrafas de plástico entre outros. É uma situação constrangedora ver como as pessoas deixaram a praia da Baía das Gatas. Há muito lixo espalhado” confidenciou Jorge Nascimento.

Este recomenda que as pessoas passem a levar bolsas de lixo e que antes do retorno se lembrem de recolher o seu lixo, colocando-o posteriormente em sítios apropriados. “Sinto triste por ver a situação em que ficaram aqueles locais. Falta de civismo e urbanidade. Espero que, quem de direito, tome as medidas adequadas” concluiu.