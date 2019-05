Djam: “Nós vamos fazer de tudo para vencer em São Vicente”

3/05/2019 00:35 - Modificado em 3/05/2019 00:35

O defesa central internacional cabo-verdiano, Djam, que milita na Académica do Porto Novo, é um velho conhecido do Mindelense. Durante sete anos, ao serviço do Derby FC, teve como adversário dos Leões da Rua de Praia. Desta feita, ao serviço da “Corveta” do Porto Novo, Djam, regressa novamente ao Adérito Sena, uma casa que bem conhece, mas mais do que a ansiedade do retorno o jogador afirma que quer levar os três pontos para Santo Antão.

Académica do Porto Novo e Mindelense, vão escrever no domingo, 05, mais um capítulo nos duelos entre as duas formações. Este confronto tem tons de decisões, pois o Mindelense precisa apenas de uma vitória para seguir em frente na prova, enquanto a “Micá” precisa vencer para tomar a dianteira do grupo e consolidá-la na última jornada.

A vitória na passada jornada frente à Académica da Praia relançou a equipa na luta pelo apuramento para a próxima fase. Segundo Djam foi uma vitória “muito sofrida”, mas que teve um sabor especial.

Ultrapassado este adversário difícil a “Micá” medirá forças agora com o líder do grupo, o Mindelense. Uma equipa que saiu derrotada da segunda eliminatória da Taça de Cabo Verde, frente ao Santo Crucifixo de Santo Antão Norte. Para o defesa central, este desaire dos Leões da Rua de Praia, em Santo Antão, em nada belisca os objetivos do Mindelense para esta época que o de ser vencer o Campeonato Nacional. Por isso não espera um Mindelense abalado psicologicamente. Pelo contrário, está a espera de um adversário confiante e forte, porque vai jogar com o apoio dos seus adeptos.

Neste regresso ao Adérito Sena, o jogador confidência que está um pouco ansioso, mas que isso é normal porque todos os jogadores gostam de jogar nos grandes palcos. No entanto afirma que o jogo seria mais especial se o adversário fosse o Derby FC, sua antiga equipa, há qual esteve ligado durante sete anos. “Contra o Mindelense é mais um jogo”.

“Vai ser um jogo 50/50 porque as duas equipas têm ambas muita qualidade. Estamos cientes que tanto nós como eles podem ganhar o jogo. Nós vamos fazer de tudo para vencer em São Vicente, porque o nosso principal objetivo é passar para a próxima fase da prova” vinca.

Conhecedor do Mindelense e da sua forma de jogar, o defesa central, já com um vasto currículo nacional, afirma que os encarnados são uma equipa muito forte tanto defensivamente como no ataque. A Académica para vencer terá que estar preparada e arranjar soluções, para ultrapassar os pontos fortes do Mindelense. “Temos que estar preparados a 100% defensivamente”.

Djam, no entanto, certifica que os adeptos podem esperar um bom jogo entre duas equipas de grande qualidade. “Não garanto que vai ser bem disputado nos 90 minutos, mas na maior parte do tempo vai ser um grande jogo” remata.