Professora cria calendário afro para valorizar a cultura negra

O projeto ‘Afroativos – Solte o cabelo, prenda o preconceito’ foi idealizado pela professora Larisse Moraes, numa escola de Porto Alegre, Brasil.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint”Hilaire, no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre (RS), está repleta de cartazes com frases que representam a cultura afrobrasileira. “Povo que não tem virtude acaba por escravizar”, diz um deles, desenhado pelos próprios estudantes. “Não clamamos por vingança. Queremos nossas terras. Não mascarem a sua guerra”, diz outro.



O projeto ‘Afroativos – Solte o cabelo, prenda o preconceito’ foi idealizado pela professora Larisse Moraes, e conta a intervenção diretados alunos. Criado há dois anos, a ideia é promover 0 empoderamento, conscientização e transformação através da educação afro. O projeto conta com site, página no Facebook e Instagram.

Entre as iniciativas do projeto, está o Calendário Afro. A ideia é apresentar às crianças, mês a mês, os grandes marcos da cultura afro e também as biografias e feitos de personalidades negras. São datas festivas, comemorações e datas que marcaram não só nascimentos, mas mortes, leis, congressos, entre outros. Em janeiro, por exemplo, as crianças aprendem que é o mês do nascimento de Martin Luther King, e que foi neste mês, em 1835, que aconteceu a Revolta dos Malês, na Bahia. As crianças aprendem também que no início do século 20 foi fundado o Congresso Nacional Africano, na África do Sul.

O calendário afroativo está disponível para download, para quem quiser apresentar aos filhos, alunos ou simplesmente ficar a conhecer marcos importantes da cultura afro ou fomentar uma corrente antirracista.

“Ressignificar, aprender, apreciar e conhecer a trajetória de nossos antepassados, em nossa cidade é fundamental para que saibamos construir e fortalecer nossas identidades”, diz a apresentação do calendário, cujo texto é de autoria de Alisson Alexandre Silva da Silva, estudante da escola.

