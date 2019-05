CS Mindelense volta a perder nos 90 minutos cerca de dois anos depois

Com a derrota na segunda eliminatória da Taça de Cabo Verde frente ao Santo Crucifixo de Santo Antão Norte, por 1-0, na quarta-feira, os Leões da Rua de Praia quebraram um ciclo de dois anos sem perder durante os 90 minutos regulamentares.

Um golo solitário do médio ofensivo, Christopher bastou para quebrar a resistência dos encarnados, que já vinha durando há muito tempo. É preciso recuar a época 2016/17 para encontrar a última derrota dos “Leões da Rua de Praia” no campeonato regional, quando a Académica do Mindelo venceu a 15 de Abril de 2017, por 1-0, em jogo da 12ª e antepenúltima jornada, curiosamente na época em que a “Micá” acabaria por perder o título na secretária.

À partir deste jogo os encarnados não sabiam até então o sabor da derrota no decorrer dos 90 minutos de jogos. São assim mais de 30 jogos do Mindelense sem perder nesta fase do jogo. O último jogo onde os Leões perderam no prolongamento, foi na final do CN época 2017/18 frente a Académica da Praia, no Porto Novo, por 0-2. De resto, a última derrota na decisão por penaltis foi com o Batuque FC no arranque desta época desportiva a contar para a decisão da Supertaça.

Com o desaire em Santo Antão Norte, o Mindelense volta agora a colocar todas as baterias no Campeonato Nacional, onde neste fim-de-semana tem uma cartada importantíssima com a Académica do Porto Novo, relativo à quinta jornada do grupo A, onde em caso de vitória apura-se imediatamente para as meias-finais.