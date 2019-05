MpD não se revê nas declarações do seu deputado Emanuel Barbosa sobre Amílcar Cabral

2/05/2019 00:23 - Modificado em 2/05/2019 00:23

O Movimento para a Democracia demarcou-se das declarações do seu deputado Emanuel Barbosa sobre Amílcar Cabral, dizendo que as mesmas “só vinculam” aquele eleito nas listas do MpD.

De acordo com a nota a que a Inforpress teve acesso, o secretário geral do MpD, Miguel Monteiro, diz que o seu partido respeita a “liberdade de expressão do deputado cuja declaração só vincula a ele”.

“O MpD respeita a figura de Amílcar Cabral e o seu papel de destaque na luta da libertação nacional, faz parte da história do país”.

O deputado Emanuel Barbosa (MpD) numa publicação feita na sua página social Facebook, afirmou que considerar Amílcar Cabral uma figura do Estado é “um exagero”, além de ser “uma leitura falsificada da História”.