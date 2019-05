Ministério da Educação reúne-se em conselho alargado e com olhos postos no ano letivo 2019/2020

1/05/2019 14:05 - Modificado em 1/05/2019 14:05

O Conselho do Ministério da Educação (ME) reúne-se nos dias 02, 03 e 04 de Maio, na cidade da Praia, com a presença de todos os dirigentes dos Serviços Centrais e Desconcentrados do ME, onde a preparação do ano letivo 2019/2020 vai estar em discussão.

De acordo com o ME, o objetivo deste conselho alargado é de fortalecer as estruturas centrais e locais na coordenação e gestão do sector, mediante a assunção/apropriação dos novos instrumentos legais e das suas implicações no processo de planeamento e de gestão do sector, bem como, a preparação do ano letivo 2019/2020.

A mesma assegura que a realização deste Conselho constitui um marco importante na planificação e gestão do sistema educativo, na medida em que permite aos diferentes intervenientes do processo educativo, de uma forma conjunta, fazer o balanço das atividades realizadas, analisar e discutir os processos, bem como projetar medidas de política educativa.

A abertura do Conselho acontece no dia 02 de maio, a partir das 09 horas e será presidida pela Ministra da Educação, Maritza Rosabal.